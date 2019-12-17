Регионы делились проблемами доступности здравоохранения на совещании в Москве

В Совете законодателей при Совете Федерации РФ прошла серия совещаний по качеству и доступности здравоохранения. Представители от регионов смогли поделиться своими проблемами и опытом в этом вопросе. Они оказались схожи в разных субъектах федерации, передает ГТРК "Поморье".

Екатерина Прокопьева, председатель Архангельского областного Собрания депутатов отметила:

— Сюда накладывается и другой вопрос, который мы сегодня рассматриваем. Это кадровое обеспечивание отраслей, причем не только здравоохранения, но и многих других. Сегодня мы говорим и о сельском хозяйстве, мы сегодня говорим даже о кадровом голоде на муниципальной службе.

Законодатели подробно обсудили меры для привлечения и закрепления кадров в малых городах и в сельской местности. Также рассмотрели вопрос доступности и информированности о мерах различной социальной поддержки в регионах.