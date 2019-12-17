Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность

Карта "Тройка" стала счастливым билетом для пассажира МЦД. После оплаты поездки на валидаторе он обнаружил на счету остаток в 20 тысяч рублей, хотя сам не пополнял проездной на такую сумму.

Своим удивлением москвич поделился в соцсетях. На связь с ним вышли сотрудники метрополитена и предложили обменять карту на новую с бонусом. Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.

В столичном Департаменте транспорта случайные начисления в 20 тысяч рублей на столичные транспортные карты "Тройка" назвали новогодним чудом. Руководство департамента обратилось к коллегам из Центральной пригородной пассажирской компании с призывом не блокировать такие карты, чтобы "сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса", и предложили "считать это подарком от ЦППК к Новому году".