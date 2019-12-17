Кот "обнаружил" у Светланы Крючковой рак, который проморгали врачи

В "Судьбе человека" – продолжение разговора с легендарной актрисой Светланой Крючковой, которую в СССР узнали после выхода фильма "Большая перемена".

Он принес тогда еще студентке театрального вуза и любовь зрителей, и профессиональную востребованность, хоть и, по сути, разрушил ее первый брак.

Вторым супругом Светланы стал оператор Юрий Векслер, с которым она познакомилась на съемках фильма "Старший сын".

Он был старше Светланы, образованнее, профессиональнее. По признанию актрисы, она слушалась его во всем, и муж был ее "духовным отцом".

Правда, предложения быть вместе пришлось подождать, но Светлана была уверена, что Юрий любит только ее.

Позвал ее Векслер в свою жизнь, когда Крючкова уже была готова выйти замуж за другого мужчину, но когда раздался звонок из Ленинграда, Светлана мигом уехала к любимому мужчине в Ленинград.

Ради жизни с ним актриса оставила Москву и один из лучших театров страны, в котором играла.

Векслер часто болел – у него были проблемы с сердцем, а когда актриса была на пятом месяце беременности, врачи поставили перед выбором: или муж (за которым требовался уход), или ребенок.

Однако Крючкова смогла и сохранить ребенка, и вытащить из болезни супруга. Правда, ради этого самой ей приходилось очень тяжело: больше девяти лет, вспоминает актриса, она спала по три часа в сутки.

Супруги были вместе 14 лет, а потом расстались. Светлана опровергает ходившие тогда слухи, что она оставила Векслера ради другого мужчины. Актриса говорит, что расстаться предложил сам Юрий – он считал, что мешает Крючковой. При этом на прощанье Векслер сказал: никто, как он, ее любить не будет.

Крючкова уверена, что они вновь могли бы сойтись, если бы не уход Векслера из жизни.

Вскоре и ей пришлось пережить большие проблемы со здоровьем. Актриса вспоминает, как врачи "проморгали диагноз", но стал нервничать домашний любимец – кот. Он, рассказывает Крючкова, "ложился на больное место, драл лапами, рычал".

Она пошла к врачам и сказала: "Ищите!" Стали искать – и нашли. Уже была четвертая стадия.

Где лечилась Крючкова? Удалось ли ей полностью победить болезнь? Из-за кого после знакомства с Векслером ей пришлось уехать к маме, и сколько она ждала, пока он позовет ее жить вместе?

Кто стал третьим мужем актрисы, и почему они развелись? Правда ли, что песня из "Большой перемены" стала для Крючковой пророческой? Почему Векслер не разрешал ей краситься, и как актриса готовилась к роли в "Царской охоте"?

Об этом и не только – в продолжении разговора Светланы Крючковой с Борисом Корчевниковым в "Судьбе человека".