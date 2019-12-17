Смертный приговор Мушаррафу: эксперт не видит ничего страшного

Экс-президенту Пакистана Первезу Мушаррафу вынесен приговор. К смертной казни его приговорил специальный суд средней инстанции по обвинению в госизмене. Дело против 76-летнего генерала длится с 2013 года.

Это очередной этап процесса, отметила старший научный сотрудник сектора Пакистана Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Наталья Замараева. По ее мнению, это ни в коем случае не означает реального смертного приговора. "Это делается для подъема очередной волны противостояния против властей", — цитирует Замараеву РИА Новости.

Наталья Замараева считает, что ни на национальном уровне, ни на провинциальном никакая оппозиционная волна от этого приговора не поднимется. Российский эксперт рассматривает новость о приговоре, как решение в рамках политического противостояния, личной борьбы ярких политических оппонентов.

Первез Мушарраф руководил Пакистаном в течение восьми лет. Он возглавил военный переворот в октябре 1999 года, сняв с поста действовавшего тогда премьер-министра Наваз Шарифа. Бывший премьер Пакистана Наваз Шариф также был приговорен к смертной казни в период правления генерала Первеза Мушаррафа.

Наваз Шариф вернулся во власть в 2013 году. Он мгновенно начал мстить, организовав судебный процесс против Мушаррафа. Сейчас Навазу Шарифу 69 лет.