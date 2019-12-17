Суд в Сингапуре постановил конфисковать российское судно, попавшее под санкции

Суд в Сингапуре постановил конфисковать за долги попавшее под американские санкции судно "Севастополь". Задолженность у судовладельца российской компании "Гудзон" образовалась во время простоя судна в сингапурском порту.

В августе 2018 года США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Якобы с него перекачивались в открытом море нефтепродукты на северокорейские суда.

В феврале 2019 года "Севастополь" прибыл в Сингапур и был задержан в порту. Компания-владелец предложила Сингапуру реализовать груз, однако местные власти постановили, что он подлежит уничтожению. Все это время судно продолжало стоять в порту. При этом его не могли даже отремонтировать, так как местные компании отказывались это делать из-за боязни вторичных санкций.

Заместитель гендиректора компании по управлению флотом Олег Аникин сообщил РИА Новости, что по итогам заседания суда компания связалась с представителями консульства РФ в Сингапуре, а также планирует обратиться в комитет при правительстве, который занимается санкционными вопросами. По его словам, без помощи российского правительства этот вопрос решить нельзя.