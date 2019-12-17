Итальянский мотогонщик Янноне дисквалифицирован за допинг

Итальянский мотогонщик, пилот заводской команды Aprila Racing в MotoGP Андреа Янноне дисквалифицирован на неопределенный срок за употребление запрещенных препаратов.

Представители лаборатории Всемирного антидопингового агентства (WADA) обнаружили в крови 30-летнего спортсмена следы анаболических стероидов. Как сообщает пресс-служба Международной мотоциклетной федерации (FIM), у Янноне есть право потребовать вскрытие пробы B.

Напомним, Янноне ранее выступал за команду Ducati, в составе которой добился наибольших успехов, заняв пятое место в серии MotoGP по итогам сезона-2015.