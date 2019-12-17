Телефонный ящик: на уроках школьники будут сдавать свои смартфоны на хранение

После звонка на урок позвонить по мобильному теперь точно не получится: кабинеты одной из школ в Наро-Фоминском районе превратились в зону, свободную от телефонов. Перед тем, как зайти в класс, ученики должны сдать их в специальный ящик. Такие же могут появиться во всех школах Москвы и области в рамках проекта "Мир вокруг", который уже реализован в нескольких регионах страны. Как к идее отнеслись педагоги и сами ученики?

Сдать гаджет, чтобы не отвлекаться на уроках — новое правило одной из школ Наро-Фоминского района. Среди привычных школьных принадлежностей в классах появился ящик для смартфонов, который закрывается на ключ. Здесь будут храниться телефоны во время занятий.

Учителя нововведению рады, а вот ученикам еще предстоит привыкнуть к таким изменениям. Не только поболтать в чате, но и списать ответ из Интернета во время контрольной теперь не получится.

"Сосредоточиться на учебе, я считаю, это поможет, так как можно не отвлекаться в телефоне. Но, если честно, сначала мне это показалось плохой идеей, потому что бывают ситуации, когда очень нужно посмотреть", — говорит один из учеников.

Специалисты подсчитали: 85 процентов детей уже не могут обходиться без гаджетов. Вопрос об этой зависимости и безопасности в Интернете широко обсуждали на международном форуме добровольцев в Сочи. Там и дали старт проекту "Мир вокруг": оторваться от экрана и оглянуться.

Установкой таких ящиков занимается Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Пока в Москве и Подмосковье они появляются только по запросу школы. В реализации проекта помог опыт Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Белгородской области. Там уже давно запрещено пользоваться гаджетами во время учебы во всех школах.

"Мы посмотрели, как эта практика работает у них, как у них организована система хранения телефонов, — говорит председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. — Мы предложили свой вариант — это удобный, современный ящик, в который войдет очень много телефонов разного размера".

В Министерстве просвещения подсчитали: 25 процентов школ по всей стране уже стали зоной, свободной от смартфонов. Похоже, эту идею будут продвигать. Центр уже получил множество новых запросов на установку ящиков. Большинство — от учителей средней школы.