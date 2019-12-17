Австралийка покрасила волосы и оказалась в больнице

Австралийка покрасила голову в домашних условиях и заработала серьезные ожоги и отек. 37-летняя Джули Якуб из города Перт 15 лет не окрашивала волосы, а когда заметила у себя седину, решила ее скрыть, и через несколько дней оказалась в больнице.

По словам женщины, в юности она часто красила волосы в салонах, но однажды заметила слабую аллергическую реакцию и отказалась от этой процедуры. Снова воспользовавшись краской, она сначала не почувствовала дискомфорта и пошла на работу. Коллега заметил у нее на шее покраснение, и Джули приняла антигистаминный препарат. Но таблетка не помогла: состояние женщины ухудшалось, и она записалась к врачу, пишет The Sun.

Врач сообщил, что у нее развилась серьезная аллергическая реакция. Он выписал Джули стероидные препараты, но и это не помогло: ее лицо так отекло, что еще через день женщина не могла открыть глаза. Тогда она, наконец, решила поехать в больницу.

"У меня были ожоги и раны по всей голове. Жжение было невыносимым, как будто меня покусали одновременно миллионы муравьев", – поделилась Джули.

Выяснилось, что организм Джули отреагировал так на пара-фенилендиамин, который содержится в большинстве красок для волос. Женщине потребовалось больше трех недель, чтобы выздороветь. Врачи не рекомендовали ей красить голову впредь, объяснив, что если у нее однажды уже была аллергическая реакция на краску, то последующие приступы будут только сильнее.

Ранее аналогичная история произошла с еще одной жительницей Австралии. 20-летняя девушка использовала недорогую краску, чтобы осветлить волосы, и получила химические ожоги третьей степени.