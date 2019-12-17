В Москве вручат премию "Крылья аиста"

23 декабря в ГЦКЗ "Россия" в Лужниках состоится церемония вручения премии "Крылья аиста", присуждаемой за вклад в развитие в Москве семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В этом году в номинации "Лучшая семья года" награду получат три семьи: Инны и Игоря Кайгородовых (САО), Ирины и Александра Фирсановых (СЗАО) и Марины Озчелик (ЮЗАО). Лауреатам будет выплачена и денежная премия в размере 1 миллиона рублей каждой семье.

В номинации "Лучшая организация года" победителями стали Отдел социальной защиты населения Можайского района города Москвы (лучший орган опеки и попечительства города Москвы); Центр содействия семейному воспитанию №1 (лучшая организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Москвы); Школа приемных родителей Центра поддержки семьи и детства "Зеленоград" (лучшая Школа приемных родителей г. Москвы); Межрегиональная общественная организация помощи детям "Наши дети" (лучшая общественная и (или) некоммерческая организация).

"Персонами года" признаны народный артист России Сергей Безруков и корреспондент газеты "Вечерняя Москва" Марьяна Шевцова. А "Меценатом года" — выдающийся баскетболист, президент благотворительного фонда "Кириленко — детям!" Андрей Кириленко.

"Жить в любящей семье, в атмосфере спокойствия и добра — крайне важно для ребенка. В Москве живет много добрых и отзывчивых людей, которые готовы подарить детям-сиротам любовь, внимание и заботу. Мы надеемся, что все эти дети в скором времени обретут возможность воспитываться в настоящей семье", — призналась заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алла Дзугаева.

Премия "Крылья аиста" учреждена 6 лет назад по инициативе АНО "Центр развития социальных проектов". В 2018 году в соответствии с указом мэра Сергея Собянина она получила статус городской и вошла в число наград и почетных званий Москвы.