После столкновений с националистами в Киеве госпитализированы двое полицейских

В результате столкновений с представителями националистических организаций во время акции протеста против открытия рынка земли перед зданием Верховной рады двое сотрудников правоохранительных органов получили телесные повреждения.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что потасовка стражей порядка с националистами произошла во время попытки участников акции установить палатку на проезжей части на улице Грушевского.

В завязавшейся драке двоих полицейских пришлось госпитализировать, одного из зачинщиков – задержать.

Отмечается, что бились обе стороны с помощью специальных средств, зеленки, перцового газа, деревянных палок и пиротехники.