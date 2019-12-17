Рядовой Шамсутдинов и несколько его сослуживцев признаны потерпевшими

По факту неуставных отношений в части в Забайкальском, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу, возбуждено уголовное дело. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Руслан Нагиев.

По уголовному делу, возбужденному по статье 335 Уголовного кодекса России (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими), Рамиль Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими.

Обвинение предъявлено одному из военнослужащих, который выжил в результате стрельбы. По словам адвоката, это может помочь защите в судебном процессе, поскольку данный факт как минимум подтверждает версию о дедовщине. Нагиев отметил, что причиной поступка Шамсутдинова стали именно неуставные отношения. Эта информация будет использоваться в суде. Адвокат подчеркнул, что удовлетворен действиями военного следствия, которое после заявлений солдата-срочника на первых же допросах проверило и установило факты. "Это говорит о высоком качестве следствия", — отметил Нагиев.

Адвокат рассказал, что обвиняемый и одновременно потерпевший "держится молодцом и не падает духом".



Рамиль Шамсутдинов 25 октября расстрелял военнослужащих. В результате действий солдата погибли два офицера и шесть его сослуживцев, двое находятся в тяжелом состоянии. Как сообщили в Минобороны, Шамсутдинов мог устроить стрельбу на почве нервного срыва. В отношении самого военнослужащего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России, в соответствии с которой ему грозит пожизненный срок.