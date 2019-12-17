НХЛ это вам не КХЛ. Илья Ковальчук будет искать работу в Америке

Форвард хоккейной сборной России Илья Ковальчук, который на днях был помещен на драфт отказов клуба Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз", не собирается возвращаться на родину и будет искать работу в Северной Америке.

"Ковальчук в Россию не поедет, — цитирует РИА Новости источник из ближайщего окружения игрока. – Во всяком случае, пока. Он вместе с североамериканскими агентами старается найти команду, в которой будет бороться за Кубок Стэнли".

Дедлайн в отечественной Континентальной хоккейной лиге по возможным переходам и дозаявкам стекает 27 декабря. Напомним, что 36-летний Ковальчук уже трижды совершал переезды из России в Америку и обратно: после двух лет в "Спартаке" он уехал в клуб НХЛ "Атланта Трэшерз" (ныне – "Виннипег Джетс"), затем играл в наших "Ак Барсе" и "Химике", но вернулся в "Атланту", откуда перебрался в "Нью-Джерси Дэвилз", наконец, после 6 лет в СКА отбыл в "Лос-Анджелес".