Виновен в измене: экс-президент Пакистана заочно приговорен к смерти

В Пакистане вынесли приговор бывшему президенту Первезу Мушаррафу. Его признали виновным в государственной измене. Сам политик с 2016 года находится в Дубае. По данным следствия, скрывается от правосудия.

Специальный суд Пакистана вынес самое суровое из возможных решений. Смертный приговор Первезу Мушаррафу за такой вердикт проголосовали двое из трех членов судебной коллегии. Защита намерена обжаловать приговор.

"Я буду добиваться проведения честного суда над моим подзащитным", — заявил адвоката Мушаррафа Раза Башир.

"Мы его не оставим, — обещает еще один адвокат экс-президента Пакистана Актар Шах. — Мы будем инициировать возбуждение уголовного дела против реально виноватых. В стране должен пройти референдум, чтобы народ сам решил, как необходимо поступить".

Сам Мушарраф на оглашении приговора не присутствовал. В марте 2016 года он покинул страну. Улетел в Объединенные Арабские Эмираты на лечение. С тех пор на родину он не возвращался. Сам суд над политиком начался еще в 2014 году. Однако никто не закрыл Мушаррафу выезд из страны.

"В специальном суде отказались комментировать тему того, как Мушарраф смог покинуть страну. Но ведь это ему позволило сделать государство. Для нас больше нет понятия силы власти. Только закон – есть власть", — настаивает председатель Верховного суда Пакистана Асиф Саид Хан Кхоса.

Мушарраф руководил Пакистаном с 1999 года, но в должность президента вступил лишь спустя два года. Он пришел к власти в результате военного переворота, при этом военным диктатором никогда себя не называл.

Пост президента до его прихода к власти подразумевал лишь представительские функции. По данным следствия, он совершил госизмену в 2007 году. Тогда Мушарраф ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. Он добровольно покинул пост годом позже. Во многом на это решение повлияла позиция стран Запада, особенно США. Бывшие партнеры отказали ему в поддержке.