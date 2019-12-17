10 лет назад по России поехал первый "Сапсан"

10 лет назад по маршруту Москва — Санкт-Петербург впервые отправился высокоскоростной поезд "Сапсан". Со временем они начали курсировать также между Москвой и Нижним Новгородом. За это время количество пассажиров, выбирающих этот поезд, увеличилось в 3,5 раза.

К первой круглой дате РЖД представили обновленный интерьер "Сапсана". И сегодня же состав отправится в Северную столицу с Ленинградского вокзала.

В ближайшие два года планируется модернизировать все 16 составов, сообщает "Россия 24". Им на смену уже идут новые еще более высокоскоростные и комфортабельные поезда. В июне РЖД заключили контракт на поставку 13-десятивагонных "Сапсанов". Они, как и предыдущие две партии, будут построены в Германии, но элементы интерьера установят в депо "Металлострой" в Санкт-Петербурге.