Защитник "Локомотива" Рыбус успешно перенес операцию

Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" Мацей Рыбус сообщил о том, что успешно перенес операцию. Травму паха 30-летний поляк получил в сентябре 2018 года и больше года играл на уколах.

"Уже после операции. После Нового года начну с новыми силами", – написал Рыбус в социальной сети Twitter. Пресс-служба клуба поддержала футболиста и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Здоровья и скорейшего возвращения, Мацей 🙌🏼 https://t.co/WRkvIAUUKZ — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 17, 2019

Напомним, Рыбус перешел в московскую команду из французского "Лиона" в июле 2017 года. В составе "Локомотива" Мацей принял участие в 66 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативных передачи. Также на его счету 55 матчей, два гола и 11 передач за сборную Польши.