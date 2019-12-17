Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Данира Дингизбаева

25 октября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Данира Дингизбаева из Башкортостана. У мальчика врожденная челюстно-лицевая деформация. С самого рождения у Данира были проблемы с кормлением, жидкость попадала в дыхательные пути, ребенка приходилось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. До сих пор Данир не может нормально есть, у него плохо развивается речь, часто возникают перебои с дыханием. Мальчику необходима сложная операция с использованием специального аппарата – дистрактора.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (451 533 руб.) собрана. 596 536 рублей собрали читатели Вестей.Ru, газеты "Республика Башкортостан", kommersant.ru, resbash.ru и rusfond.ru. Мама Данира благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".