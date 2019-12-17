Спасение утопающих - дело рук самих утопающих: 450 человек стали заложниками теплой зимы

Жители поселка Суборь Кировской области самостоятельно, без помощи местных властей, соорудили "дорогу жизни" через реку Молому. 450 человек стали заложниками стихии: в связи с теплой погодой вода в реке резко поднялась, и мост, соединяющий поселок с цивилизацией, снесло. Сюжет был показан в эфире программы "60 минут".

Жители Суборя признаются, что даже старожилы такого не помнят. Они рассказали о том, что районные власти ждут мороза, чтобы сделать ледовую переправу. "Но ледовая переправа для нас – это не выход, последние зимы у нас держится плюсовая температура", — отмечает в свою очередь одна из местных жительниц.



Поэтому, оставшись без связи с Большой землей, жители окрестных деревень самостоятельно соорудили хлипкую переправу из досок, по которой идти очень опасно: чуть ветер качнет, и ты окажешься в реке. Хорошие и крепкие доски администрация не соизволила выделить. Люди не ходят по этому мосту, а ползут по нему.

"Смотреть страшно, как бабушки по доскам, которые они сами положили на тонкий лед, переходят через реку. Если они провалятся, кто за них будет отвечать? Сколько еще людям ждать? И почему не удается организовать временную переправу?" — поинтересовался ведущий программы "60 минут" Евгений Попов у начальника управления защиты населения и территорий администрации правительства Кировской области Сергея Плетенева, вышедшего на прямую связь со студией.

"На восстановление разрушенных мостов через реку Молому органам местного самоуправления выделено 7 миллионов 62 тысячи рублей", — заверил Плетенев. По его словам, уже начата работа по налаживанию понтонного моста, которая в течение недели будет завершена.

В Даровском районе мощными паводками еще месяц назад снесло сразу несколько понтонных мостов. С тех пор люди находятся в изоляции. До Большой земли им приходится добираться с серьезным риском для жизни. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.