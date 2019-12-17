Футбольный "Краснодар" готов усилиться аргентинцем Чими Авилой

Наступившее межсезонье ведущие российские клубы намерены использовать для усиления или перестановок в составе. "Краснодар" ищет атакующего полузащитника и, по сообщениям инсайдеров, ведет переговоры с аргентинским хавбеком испанской "Осасуны" Эзекилем Чими Авилой.

"Быки" нашли посредника на переговорах с футболистом и его менеджерами в лице агента Теймураза Лепсая, который работает с бывшим игроком краснодарской команды Торнике Окриашвили. По сведениям Betting Insider, Лепсая в Испании помогает "быкам" в переговорах.

Чими Авила, которому 25 лет, играл на родине за "Тиро Федераль" и "Сан-Лоренцо", а затем перебрался в клуб испанской Сегунды "Уэска". Минувшим летом он за 2,7 млн евро перешел в "Осасуну" и в 16 матчах в Примере забил за команду 6 голов.