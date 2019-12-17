Один обгонял на повороте, второй не смотрел в зеркала: авария в Мордовии попала на видео

В Торбеевском районе Мордовии в понедельник столкнулись две легковушки. Один водитель обгонял на повороте, а другой не посмотрел в зеркала, начиная маневр.

Сигнал поворотника Chevrolet Lacetti не смутил мужчину, сидевшего за рулем "Приоры". Он уверенно ехал по встречной полосе и нажал на педаль тормоза лишь за мгновение перед столкновением.

После аварии два человека — 63-летний водитель универсала и его пассажирка — были госпитализированы. О характере и тяжести полученных ими травм не сообщается.