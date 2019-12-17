Зазевавшийся водитель сломал позвоночник на трассе в Татарстане. Видео

В Сети опубликованы кадры с регистратора, запечатлевшего момент аварии на трассе М7 "Волга" в Мамадышском районе Татарстана в минувший понедельник, 16 декабря.

Судя по записи, водитель машины, из которой велась съемка, мог уснуть за рулем. Он утратил контроль над транспортным средством, которое стало постепенно уклоняться в сторону.

В итоге автомобиль съехал в кювет и влетел в дренажную канаву.

В результате аварии мужчина 1964 года рождения, находившийся за рулем Volkswagen Jetta, попавшего в аварию, получил перелом поясничного отдела позвоночника, об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на представителя районного отдела ГИБДД.