Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Полину В.

11 ноября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Полины В. из города Артема Приморского края. У девочки на фоне врожденного нарушения развития позвоночника образовался кифосколиоз. Деформация позвоночника и грудной клетки прогрессирует, состояние Полины ухудшается, нарушается работа сердца и легких. Девочке поможет только операция – установка на позвоночник специальной металлоконструкции. Ждать госквоты пришлось бы два с половиной года, но этого времени у Полины нет.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (804 891 руб.) собрана. 100 000 рублей внес фонд "СУЭК – РЕГИОНАМ". 57 410 рублей собрали телезрители ГТРК "Владивосток", 678 581 рублей собрали читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru. Всего собрано 835 991 руб. Директора Центра содействия семейному устройству Елена Бурова благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".