Женатый на кузине отец-насильник ходил в храм в форме времен Николая II

В Ленинградской области следователи продолжают разбираться в деле отца большого семейства, проживавшего в арендованном доме в деревне Химози под Гатчиной.

В отношении 46-летнего Андрея Бовта (который, по сведениям местного портала 47news.ru, до 1997 года носил фамилию Лобадюк) возбудили уголовные дела после того, как в доме многодетного отца обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов, а самого его задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.

Мера пресечения будет избрана ему судом, скорее всего, завтра, 18 декабря, передает РИА Новости.

Местные журналисты, тем временем, постарались узнать о том, что это была за семья. Появились сведения о том, что она была набожной. Однако настоятель храма отец Михаил сообщил, что на службы Бовт перестал ходить лет 10 назад.

При этом запомнился он старожилам-прихожанам тем, что появлялся в церкви в мундире царской армии времен Николая II и так же наряжал детей.

Его супруга Светлана, которая, по некоторым сведениям, приходится Бовту двоюродной сестрой, в храм ходила постоянно.

Священнослужитель также отметил, что не знает, как относиться к информации, которая стала известна накануне, поскольку вся семья производила очень положительное впечатление.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова взяла эту историю на контроль.

Ранее сообщалось, что дети не имели документов и не ходили в школу.



В беседе с журналистами Кузнецова отметила, что пока неясно: каким образом восемь детей могли проживать незамеченными на территории небольшого муниципального образования?

"Органы опеки и попечительства в ходе своей деятельности не могли не заметить многодетной семьи", — отметила детский омбудсмен.

Она намерена направить обращение в прокуратуру, "чтобы разобраться, как была выстроена работа органов опеки и попечительства, и почему снова эти "дети-невидимки" были обнаружены в закрытом доме".

Кузнецова также сообщила, что сейчас главное — состояние здоровья детей. Они сейчас находятся в больнице, проводится обследование, рядом с ними — региональный уполномоченный по правам ребенка Тамара Литвинова.

Она, со своей стороны, рассказала прессе, что двое из восьми детей из этой семьи уже достигли совершеннолетия, а шестеро — в возрасте от 9-ти до 17 лет – направлены в Гатчинскую районную больницу.

По ее словам, после вердикта врачей будет решаться вопрос об их помещении в социальное учреждение.

Также, как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, задержан владелец дома в деревне Химози, где проживал подозреваемый в незаконном хранении оружия и в насилии над малолетней дочерью отец семейства.