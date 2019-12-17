Дела о порнографии будут рассматривать в полиции

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, упрощающий расследование дел о распространении порнографических материалов. Документ предлагает сразу передавать эти дела следователям органов внутренних дел. Сейчас такие преступления относятся к ведению прокуратуры, передает РИА Новости.

Как поясняют авторы поправок, существующие сейчас сложности с раскрытием этих преступлений связаны с отсутствием у дознавателей нужных полномочий, в итоге поймать преступников по горячим следам не удается.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что, например, в 2018 году прокуратура передала 80 уголовных дел от дознавателей к следователям — это 18,1% от находивших в производстве уголовных дел.

Изменение подследственности таких преступлений позволит более оперативно вести расследование и проводить соответствующие экспертизы в срок.