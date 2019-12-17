"Я вчера чуть не разбилась": Волочкова могла погибнуть во время выступления

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала об инциденте во время своего выступления, последствия которого могли обернуться для нее гибелью. По ее словам, это "реально страшная история".

Речь идет о номере с поднятой на высоту клеткой, в которой и находилась Волочкова. Согласно сценарию, она должна танцевать внутри конструкции, которая с помощью лебедки, купленной на ее "собственные деньги", постепенно поднималась вверх. От гибели или, в лучшем случае, травмирования, балерину спасло то, что условия зала не позволяли поднять клетку на большую высоту.

Анастасия Волочкова отметила, что она не может отказаться от танцев. По словам балерины, ей Богом отпущено определенное количество времени заниматься тем, что она действительно умеет профессионально делать.

Волочкова рассказала в эфире программы "Правда 24" на телеканале "Москва 24", что в ее случае расплата за успех — это не стертые в кровь пальцы и моральная боль, а предательство близких людей, в числе которых мать и отец. Балерина считает, что ее завистники просто не могут принять того, что она в 43 года находится в форме и становится все стройнее.

Ранее Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram рассказала, что мошенники выставили на продажу ее роскошный особняк. Артистка предупредила подписчиков, чтобы они не велись на подобные объявления.