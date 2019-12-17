Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Артема Волкова

25 ноября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Артема Волкова из Крыма. Из-за дыхательной недостаточности у мальчика произошло нарушение мозгового кровообращения. В результате Артем утратил зрение и двигательные навыки. Он может передвигаться только в инвалидной коляске. Но из-за того, что у ребенка деформированы бедра, обычные коляски ему не подходят, нужна специальная – с меняющимся углом наклона сиденья. За счет госбюджета такие не предоставляются.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (435 244 руб.) собрана. 211 632 рублей внес РНКБ Банк (ПАО), 12 212 рублей собрали телезрители ГТРК "Таврида", 6 702 рублей собрали телезрители "Первого Крымского", 223 612 рублей собрали читатели Вестей.Ru, rbc.ru, газеты "Крымская правда" и rusfond.ru. Всего собрано 454 158 руб. Мама Артема всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".