Испанский политик Иглесиас осудил украинского футболиста Зозулю

В испанском футболе продолжается скандал вокруг украинского игрока клуба "Альбасете" Романа Зозули, которому устроили обструкцию фанаты команды "Райо Вальекано", назвавшие футболиста "нацистом". На сторону болельщиков встал известный политик Пабло Иглесиас.

Напомним, что Зозуля открыто поддерживал участников АТО в Донбассе и даже позировал для фото с автоматом в кругу представителей правых воинских формирований. Поклонники "Райо" восстали против перехода украинца в их клуб, руководство пошло навстречу фанатам, от игрока отказался и "Бетис". Только "Альбасете" подписал с Романом контракт. Но на матче в Мадриде ультрас устроили спортсмену обструкцию, из-за чего встреча не была доиграна.

И вот в неонацизме Зозулю обвинил испанский левый политик, лидер партии Podemos и депутат Европарламента Иглесиас."Разве было бы правильно, если бы в Германии играл футболист, имеющий татуировку со свастикой и делающий нацистский жест? – цитирует его издание Marca. – Когда речь идет о Зозуле, мы говорим не об определенных идеологических взглядах футболиста, а о неонацизме".

Иглесиас пошел дальше и сказал, что говорить приходится о расизме, который наносит футболу огромный вред: "Так что фанаты "Райо Вальекано" продемонстрировали максимальную приверженность демократии".