Хоккеист Зайцев, укравший детей у жены, решил сменить гражданство

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никита Зайцев, укравший детей у своей бывшей супруги, подал документы для получения канадского гражданства.

"Боюсь ли, что он увезет дочерей в Канаду? Я знаю, что он занимается оформлением канадского гражданства. Мы вместе подавали документы еще в 2016 году, – заявила экс-супруга Зайцева Маргарита, слова которой приводит mash.ru – Сейчас я от этого отказалась, соответственно, потому что меня там нет. А Никита, насколько я знаю, эту процедуру продолжает. Тем не менее это занимает определенное время, это быстро так не делается. Есть еще несколько месяцев, так что детей он не сможет увезти".

Инцидент произошел еще в конце ноября. Тогда Зайцев специально прилетал из Канады в Россию. Поводом стало видео, на котором бывшая жена хоккеиста грубо обращается с дочерью. В начале декабря Маргарита в социальных сетях обнародовала видео, на кадрах которого видно, как двое мужчин уносят на руках девочек, отталкивая преследующих их женщин. Где девочки сейчас – неизвестно. Бабушка и дедушка утверждают, что они живут с ними в загородном доме. Но полиция проверить это не смогла.

В пятницу, 13 декабря, Кунцевский суд начал разбираться в семейном конфликте Зайцевых. Бывшая жена защитника "Оттавы" требует вернуть детей. У спортсмена – встречные претензии. Он заявляет о недопустимом поведении супруги, грубом обращении с детьми и требует взыскать с нее алименты.