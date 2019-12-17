Лихач устроил аварию, не сумев проскочить между двумя трамваями. Видео

Спешивший водитель столкнулся с двумя трамваями – момент аварии, произошедшей в минувший в понедельник, 16 декабря, в городе Брно на востоке Чехии, попал в объективы регистраторов и камеры уличного наблюдения.

По предварительной версии, озвученной пресс-службой чешской полиции, автомобиль Škoda попытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора.

При совершении этого рискового маневра легковушка поочередно столкнулась с парой трамваев, двигавшихся навстречу друг другу.

Искореженный автомобиль застрял между вагонами. Чтобы извлечь из салона авто мужчину, находившегося за рулем, спасателям пришлось задействовать специальные инструменты.

Сообщается, что виновник ДТП отделался легкими травмами.