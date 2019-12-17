Легковушка рухнула с моста на рельсы в Кирове

Сугроб стал своеобразным трамплином для легковушки, которую занесло на дороге и выбросило с путепровода в Кирове. "Первый городской канал" обнародовал запись с камеры наблюдения.

Серьезное ДТП произошло около 22 часов 16 декабря на улице Воровского. На кадрах видно, как Hyundai начинает водить по скользкой дороге, после чего разворачивает в сторону обочины. Остановить машину 23-летняя водитель не смогла — она по сугробу перепрыгнула бордюр, снесла ограждение и рухнула на железнодорожные пути с высоты нескольких метров.

Владелице легковушки и ее 31-летней пассажирке посчастливилось выжить, сейчас они находятся в больнице с травмами средней степени тяжести.