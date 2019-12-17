Предложение бюджетных новостроек в Москве снизилось до минимума

По сравнению с пиковым значением года, которое пришлось на август, предложение новостроек массового сегмента снизилось на 9%, говорится в сообщении компании "Метриум".

В ноябре на рынке первичных квартир классов комфорт и эконом насчитывалось 15,7 тысячи лотов в 90 жилых комплексах. В августе продавалось 17,3 тысячи квартир.

Одной из причин резкого сокращение объема предложения стало снижение активности застройщиков, считают аналитики. С января по ноябрь 2019 года в продажу вышло 17 жилых комплексов, в то время как за аналогичный период 2018-го на продажи велись в 27 проектах.