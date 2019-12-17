Многомиллионную партию контрафактного алкоголя задержали в Екатеринбурге. Как сообщают сотрудники полиции, именно в преддверии новогодних праздников резко возрастает количество подделок. Зная это, правоохранительные органы чаще проводят проверки торговых точек, чтобы выявить фальсификат. На этот раз в руки полицейских попала алкогольная продукция стоимостью более пяти миллионов рублей, сообщает ГТРК "Урал".

Как рассказал оперуполномоченный Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Устюжанин, особо тщательный контроль проходят грузовые машины, въезжающие и выезжающие из городов. Дело в том, что чаще всего фальсификат производится и в дальнейшем реализуется в разных регионах — в целях конспирации.

Кстати, подделывают не только крепкие напитки, а то, что пользуется особой популярностью. Например, пиво, реже — шампанское, рассказал глава межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин. Причем какой спирт добавляют в эти напитки — страшно представить. Всего в этом году уральские борцы с контрафактным алкоголем изъяли 27 тысяч единиц алкогольной продукции, закрыли 12 цехов по производству и полторы тысячи точек продажи.