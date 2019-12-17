Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В список внесены девять человек, при этом двое из него исключены. В настоящее время в перечень входят порядка 570 человек.

Кроме того, российское правительство расширило список товаров, которые запрещено ввозить с территории Украины. Такое решение является ответным на санкции.

В перечень запрещенных к ввозу товаров добавлены кукурузный крахмал, фруктоза, глюкоза, радиаторы центрального отопления и котлы. Также в список попали медицинские воздуховоды, пробки, трубки из поливинилхлорида, грелки, спринцовки, жгуты и подкладные судна.

Кроме того, кабмин запретил импортировать из России на Украину макулатуру и другие бумажные отходы. Соответствующие постановления опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что украинское правительство инициировало введение новых санкций в отношении предприятий, которые находятся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.