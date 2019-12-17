Голландец ван Дейк назван игроком года в Англии по версии фанатов

Игрок обороны футбольной сборной Голландии и английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк назван игроком года в премьер-лиге по версии Ассоциации футбольных болельщиков Англии. Он обошел в голосовании британских фанатов еще пятерых претендентов.

Вместе с защитником лидеров нынешнего чемпионата Англии на награду претендовал его одноклубник Садьо Мане, а также форварды Джейми Варди ("Лестер"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"), полузащитники Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") и Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").

"Это очень много значит для меня, — цитирует ван Дейка официальный сайт "Ливерпуля". –. Спасибо всем за то, что проголосовали за меня, благодарю всех болельщиков по всей стране. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе, становиться лучше и помогать команде".