В России могут запретить курение на коммунальных кухнях

Запретить курение на общей территории коммунальных квартир. Это суть законопроекта, который внес в Думу первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Эта инициатива вносится для охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

Речь идет о ликвидации законодательных пробелов в защите некурящих граждан, включая детей, женщин и стариков, сообщает ТАСС. Они вынуждены, благодаря курящим соседям, фактически круглосуточно вдыхать табачный дым, что наносит непоправимый вред их здоровью, говорится в сопроводительной записке к законопроекту.

Пока в законе запрещено курение в лифтах, а также помещениях общего пользования многоквартирных домов.

В коммунальных квартирах также есть помещения, предназначенные для обслуживания более одной комнаты данной квартиры — кухня, коридор, санитарные помещения. Они по Жилищному кодексу России – общее имущество собственников комнат в коммунальной квартире.

Авторы законопроекта заявляют, что курение в помещениях общего доступа нарушает права некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух без табачного дыма.