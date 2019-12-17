Некоторые документы теперь можно заверить без посещения нотариуса

Государственная дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о цифровом нотариате.

Как передает "Интерфакс", в документе, в частности, содержатся уточнения действий россиян, которые могут совершаться ими в режиме онлайн, без личной явки к нотариусу.

В перечне таких действий значатся — свидетельствование правильности перевода документа на другой язык; передачу электронных документов отдельным лицам или компаниям; принятие в депозит безналичных финансовых средств; совершение исполнительной надписи для взыскания задолженности в бесспорном порядке; обеспечение доказательств в виде осмотра информации в интернете; выдачу выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества.

В законе прописан новый вид нотариального действия – конвертация документа из одного электронного формата в другой. При этом нотариусы будут принимать документы не только в бумажном, но и электронном виде.

При этом заявитель может через портал госуслуг или Единую информационную систему нотариата переслать заявление с приложением документов в электронной форме и заверенной усиленной квалифицированной подписью. После проверки подлинности подписи нотариус в течение пяти рабочих дней готовит нотариальный документ, который по просьбе клиента может быть выдан ему в бумажном виде.