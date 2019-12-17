Все такие бодрые: Шнур поменял мнение о сварщиках

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил на приглашение работников завода "Атомэнергомаш" и посетил завод в Волгодонске, чтобы посмотреть, как работают сварщики.

В ходе знакомства с предприятием, музыкант пообщался с сотрудниками, поинтересовался, какая у них зарплата, выдают ли им за вредные условия труда молоко. Шнуров узнал, каким образом изготавливаются различные части реактора для АЭС в России, Бангладеш и Турции. Кроме того, лидер группы "Ленинград" сам попробовал себя в качестве сварщика, сообщает ТАСС.

Визит Сергея Шнурова на "Атомэнергомаш" связан с тем, что в ноябре в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" музыкант в беседе с министром просвещения Ольгой Васильевой усомнился в том, что молодежь могут заинтересовать рабочие специальности. По его мнению, профессию сварщика многие связывают с советским прошлым и бутылкой водки. Работники "Атоммаша", в свою очередь, пригласили Шнурова к себе. Они пообещали рассказать всю правду и развеять стереотипы, которые закрепились в сознании многих.



После посещения завода музыкант признался, что его мнение действительно изменилось и он "приятно удивлен". По его словам, ребята заинтересованы в такой работе, "все такие бодрые", а их зарплата является достойной — от 40 до 60 тысяч рублей. Также лидер группы "Ленинград" написал стих, посвященный визиту на завод, опубликовав его на своей странице в Instagram.

Сергею Шнурову подарили фигурку гитары из нержавеющей стали. Сам музыкант отметил, что заканчивает концертную деятельность, потому находится в поиске работы. По его словам, он "пробовал сварщика", потому, если ему понравится, он приедет жить в Волгодонск и будет мешать здесь со своей группой по ночам.