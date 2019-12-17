Газовый баллон взорвался в такси в Подмосковье

Газовый баллон взорвался в такси во время движения в подмосковном Егорьевске. Пламя быстро охватило всю машину, водитель успел выбраться, но получил ожоги. ЧП попало в объектив камеры наблюдения.

Инцидент произошел днем 16 декабря в Корниловском переулке. На кадрах видно яркую вспышку, после которой салон двигавшегося Renault Logan оказался объят огнем. Горящий водитель "Яндекс.Такси" быстро сбил пламя, но вот потушить автомобиль не смог. К моменту прибытия пожарных он практически полностью выгорел.

По предварительной версии, причиной огненного хлопка стал взрыв установленного газового оборудования. Пассажиров в салоне не было, так что пострадал только водитель — он получил ожоги.