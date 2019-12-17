У Рады пострадали 17 полицейских

В столкновениях у Верховной рады в Киеве пострадали 17 полицейских. При разгоне палаточного лагеря на проезжей части улицы Грушевского задержаны 26 правонарушителей. Митингующие против свободного рынка земли на Украине попытались закидать полицию брусчаткой. Двое полицейских госпитализированы. Митингующие также использовали палки для того, чтобы отбиваться от правоохранителей.

Бессрочную акцию против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель анонсировала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, напоминает РИА Новости.

Законопроект, отменяющий с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельхозугодий на Украине, принят в первом чтении 13 ноября 2019 года. Правда, не без драки в зале заседаний парламента. Теперь кулачные бои вышли на улицы. Если Рада примет закон, то землю смогут покупать украинские физические и юридические лица, территориальные общины и государство. Кроме того, собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Правда, полученное наследство они должны будут распродать за год.

Новый законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.

Министр развития торговли и экономики Украины Тимофей Милованов настаивает, что если законопроект о продаже сельхозземель не принять, то Украина будет терять до 3 процентов ежегодно в течение ближайших лет.