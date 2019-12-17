"Рога пробивались сквозь шлем": экс-жену хоккеиста Зайцева обвинили в изменах

В "Прямом эфире" обсуждают войну компроматов и международный скандал в семье 28-летнего хоккеиста сборной России и защитника клуба НХЛ "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева.

В ноябре он специально прилетал из Канады в Россию и похитил двух дочерей, которые проживали в Москве с его бывшей женой Маргаритой.

Видео попало в Сеть на наделало много шума. На кадрах видно, как Никита вместе с отцом и неизвестным мужчиной напали на бывшую жену и забрали девочек.

Маргарита говорит, что няне малышек при этом порвали мочку уха, зацепив серьгу, а у нее остались синяки, которые женщина зафиксировала в травмпункте.

Никита говорит, что похищения не было – он просто заботится о дочках, которые не должны жить тс матерью, которая проводит время с посторонними мужчинами.

Хоккеист имеет в виду кадры, на которых Маргарита проводит время с обнаженным мужчиной, в то время как в соседней комнате находятся дочки.

На стороне Никиты не только его семья, но и друзья, которые утверждают, что Маргарита и раньше изменяла ему, а дети для нее – своего рода "бизнес-проект, с помощью которого она хочет отжать побольше денег у знаменитого хоккеиста".

По крайней мере, так утверждает друг семьи Зайцевых Дарья Шишканова. Она утверждает, что Маргарита никогда не любила Никиту и "изменяла при каждом удобном случае, так что у Никиты уже «голова качалась от рогов, которые стали пробиваться сквозь шлем".

Маргарита, со своей стороны, голословные обвинения не комментирует, но подчеркивает, что они с Зайцевым давно в разводе и живут каждый своей жизнью – у Никиты тоже есть девушка.

Однако, говорит Маргарита, она, в отличие от экс-супруга, не использует компромат со скрытых камер, чтобы очернить его, в то время как ее личную жизнь бессовестно слили в Сеть, опорочили честь и достоинство.

Что касается требования Маргариты получить после развода треть доходов хоккеиста, подписавшего контракт на 31,5 миллиона долларов, то она считает это своим законным правом, поскольку у нее – двое детей от Зайцева.

Какие меры предприняла бывшая жена хоккеиста, чтобы не дать ему увезти детей в Канаду? Допустима ли подобная война компроматов в битве за детей? Что решит суд, и удастся ли Маргарите в ближайшее время найти и вернуть дочерей?

Правда ли, что она и ее любовник курили самокрутки с запрещенными веществами? И добьется ли семья Зайцева того, чтобы мать девочек лишили родительских прав?

Подробнее об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".