Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН

Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал замруководителя наркологической службы Минздрава Таджикистана Рустам Шарипов.

По информации РИА Новости, официальным заказчиком партии метадона является Программа развития ООН в Таджикистане. Отмечается, что препарат предназначен для заместительной терапии наркозависимых пациентов в республике.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники Внуковской таможни задержали 2400 литровых бутылок, каждая из которых содержит более полукилограмма метадона. Их стоимость на черном рынке оценивается от 5,8 до 6 миллиардов рублей. Груз следовал из Германии в Таджикистан. Метадон, не задекларированный перевозчиком, был обнаружен на складе временного хранения.