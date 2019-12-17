Эксперт рассказал, чем опасен короткий световой день

В декабре, когда световой день идет на убыль, многие испытывают в течение дня усталость и сонливость, а также депрессивное состояние. Как отмечают эксперты, самочувствие человека напрямую связано с гормональными циклами, а недостаток солнечных лучей вызывает сбои в этих циклах.

"Заход солнца в Москве сейчас начинается примерно в 15:57. Мозг начинает воспринимать наступившую темноту как сигнал: пора бы и прилечь, – рассказал в эфире телеканала "Москва 24" психолог Вячеслав Немцов. В этот момент, по его словам, в организме человека начинает вырабатываться гормон сна. Однако около 16:00 многие люди еще находятся на работе.

Еще одним фактором, нарушающим естественные биоритмы человека, эксперты называют жизнь в мегаполисе. При недостаточном уличном освещении у человека возникает желание быстрее покинуть улицы и вернуться домой.

В данный момент световой день в Москве составляет 7 часов и 2 минуты. Впрочем, после 22 декабря, зимнего солнцестояния, он начнет прибавляться.

В ноябре сообщалось об исследовании, касающемся способов борьбы с депрессией. Эксперты из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне впервые выяснили, сколько времени в день нужно уделять физическим упражнениям, чтобы избежать развития депрессии даже тем людям, которые имеют к ней генетическую предрасположенность.