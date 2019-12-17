Анчелотти согласился возглавить "Эвертон" за 11,5 млн фунтов стерлингов в год

Итальянец Карло Анчелотти согласился возглавить английский футбольный клуб "Эвертон". 60-летний специалист в ближайшее время подпишет соглашение с "ирисками", по которому будет получать 11,5 миллионов фунтов стерлингов в год.

Помимо этого, Анчелотти получит по 2,5 миллиона фунтов стерлингов за подписание контракта и сохранение клуба в английской премьер-лиге. Как сообщает The Sun, о назначении официально будет объявлено в четверг, 19 декабря.

Последним местом работы итальянца был "Наполи", из которого он был уволен после того, как его подопечные разгромили бельгийский "Генк" (4:0) в Лиге чемпионов и вышли в плей-офф турнира. Предполагается, что он лишился работы из-за конфликта с президентом команды Аурелио Де Лаурентисом.

Стоит отметить, что Анчелотти уже работал в английской премьер-лиге. С 2009 по 2011 год он возглавлял лондонский "Челси". Под его руководством "синие" становились чемпионами Англии. Также Анчелотти работал в "Парме", "Ювентусе", "Милане". "ПСЖ", "Реале" и "Баварии".