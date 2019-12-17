Москвичи смогут познакомиться с технологиями будущего на выставке ассамблеи "Здоровая Москва"

Почти 30 экспозиций будет развернуто на интерактивной выставке ассамблеи "Здоровая Москва". Мероприятие пройдет в 75-м павильоне ВДНХ с 16 по 19 января.

О выставочной программе ассамблеи сегодня на пресс-конференции рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. По его словам, посетители павильона смогут не только ознакомиться с новейшими медицинскими разработками, но и пройти скрининги на различные заболевания, а также получить экспресс-консультации врачей. В экспозициях будет представлено все самое совершенное и технологичное, что работает в столичном здравоохранении. Особое место на выставке занимает стенд, который информирует о новом этапе цифровизации здравоохранения Москвы.

В тематической зоне "Акушерство и гинекология" состоится презентация работы первой в Москве школы пап "Я – папа!", которая находится в столичном роддоме номер 4 при государственной клинической больнице имени Виноградова. Мужчин научат пеленать, кормить и купать младенцев.

На стенде, посвященном оториноларингологии, осмотры проведут сотрудники Института оториноларингологии имени Свержевского. Посетителям стенда также будет предоставлена возможность произвести объективную оценку носового дыхания на современном оборудовании.

На стенде "Инфекционная безопасность города Москвы" можно будет пройти экспресс-тест на выявление гепатита С и ознакомиться с картой инфекционного туризма.

В течение 4 дней для участников и гостей ассамблеи организовано более 90 дискуссий и экспертных сессий, 8 открытых лекций с мировыми специалистами. Программа охватывает практически все направления современной медицины — кардиологию, эндокринологию, педиатрию, неонатологию, хирургию, акушерство, травматологию, реаниматологию.

Ассамблея "Здоровая Москва" проводится уже в 18-й раз. Если в прошлом году в ассамблее приняли участие около 12 тысяч гостей, то в этом году, по прогнозам организаторов, их будет около 30 тысяч.