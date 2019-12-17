Китайский флот получил первый отечественный авианосец

Первый авианосец, полностью построенный в Китае, передан флоту КНР. Торжественная церемония состоялась на военно-морской базе в городе Санья. Корабль получил имя "Шаньдун". Генеральный секретарь Си Цзиньпин лично осмотрел авианосец и встретился со строителями, пишет агентство ТАСС.

"Шеньдун" спустили на воду в апреле 2017 года. Известно о корабле немного. Так, например, специалисты предполагают, что авианосец был создан на основе кораблей советского проекта 1143, то есть авианесущих крейсеров "Адмирал Кузнецов" и "Варяг", который позднее был продан КНР и стал "Ляонином".

Новый китайский авианосец будет нести около 30 палубных самолетов J-15, копий российских Су-33.