Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Марину Воронину

31 октября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Марины Ворониной из Нижнего Новгорода. У девочки после удаления злокачественной опухоли мозга и длительной химиотерапии возникли тяжелые осложнения. Марина едва двигалась, не реагировала на окружающих, почти ничего не ела, передвигалась в инвалидной коляске. Потребовалось несколько курсов интенсивной реабилитации, чтобы девочка смогла вставать и ходить с поддержкой. Восстановительное лечение необходимо продолжать.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (130 095 руб.) собрана. 25 683 рублей собрали телезрители ГТРК "Нижний Новгород". 122 564 рублей собрали читатели Вестей.Ru, nnmama.ru и rusfond.ru. Всего собрано 148 247 руб. Мама Марины благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".