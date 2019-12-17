Мать приревновала дочь к возлюбленному и зарубила ее топором

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту убийства местной жительницы. По предварительным данным, над ней расправилась родная мать, поскольку приревновала к своему сожителю.

Об инциденте сообщается на сайте Следственного комитета по Тюменской области. 15 декабря в органы полиции поступила информация о совершении убийства местной жительницей. Благодаря спланированной и оперативной работе сотрудников правоохранительных органов удалось задержать неработающую женщину 1975 года рождения, которая ранее уже была судима за убийство своего мужа.

Инцидент произошел 17 сентября 2019 года в одном из домов по улице Пролетарской. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и на почве неприязненных отношений нанесла 19-летней дочери множественные удары топором. Девушка скончалась, поскольку были повреждены жизненно-важные органы. Пострадавшая умерла на месте. После совершения преступления женщина закопала ее тело на прилегающей к дому территории.

Как сообщает информационное агентство URA.RU, об убийстве девушки заявил в полицию ее родственник. Он рассказал, что подозревает в совершении преступления ее мать, поскольку та ранее уже отбывала срок в тюрьме. Полиция провела раскопки в огороде дома и обнаружила там тело пострадавшей.

Жительница Тюмени призналась в убийстве и рассказала, что совершила его, поскольку приревновала дочь к сожителю. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России.