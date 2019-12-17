Украинцы скупают жилье на популярном российском курорте

На граждан Украины приходится 29% "иностранных" продаж в Сочи, пишет Лента.ру со ссылкой на исследование агентства "Мандарин". Граждане Белоруссии заключают 25% сделок, Казахстана – почти 19%.

На четвертом месте находятся граждане соседней Абхазии – на них пришлось 8% сделок с иностранцами. Также квартиры на популярном российском курорте покупают граждане Израиля, Германии, США, Турции, Эстонии и Китая.