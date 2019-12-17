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17 декабря 201918:33

Британский парламент нового созыва приступил к работе

К работе 17 декабря приступил британский парламент нового созыва. Торжественное открытие заседания с новым составом парламентариев прошла в Вестминстере на левом берегу Темзы. В здании Вестминстерского дворца заседают обе палаты старейшего в мире парламента.

Палата общин – нижняя палата законодательного органа. Ее депутаты первым делом избрали спикера, сообщает ТАСС. Причем единогласно. Голосование было формальным: депутат от оппозиционной Лейбористской партии Линдси Хойл был утвержден на этот пост еще 4 ноября.

12 декабря 2019 года в Соединенном Королевстве прошли досрочные выборы. На них победили консерваторы. Тори получили 365 из 650 мандатов. Такой мандат доверия, который сравнивают со временами Маргарет Тэтчер, тори получили для осуществления главного предвыборного обещания – осуществления Brexit.

Виги Джереми Корбина потерпели сокрушительное поражение. Лейбористы получили только 203 кресла в Палате общин, что не позволит им влиять на ситуацию. Виги потеряли по сравнению с 2017 годом 59 мандатов. Третье место в нижней палате британского парламента получила Шотландская национальная партия. Ее представители получили 48 мест в парламенте. "Либеральные демократы" получили 1 мандатов, а еще 23 голоса в парламенте будут иметь другие партии вместе взятые.

Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал. Что уложится в установленные сроки: завершит Brexit до 31 января 2020 года.

"Мы выйдем из ЕС до 31 января, — подчеркнул Джонсон. — И никаких "если", никаких "но", никаких "может быть".

Соглашение по Brexit новый парламент заслушает 20 декабря 2019 года.

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