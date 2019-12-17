Главные события 2019-го: открытие Крымского моста и пожар в Нотр-Даме

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) провел опрос с целью выяснить, какие события в России и мире особо запомнились согражданам.

Среди российских событий респонденты, прежде всего, отметили открытие Крымского моста, изменения в пенсионном законодательстве и стихийные бедствия, которые обрушивались на разные регионы нашей страны – прежде всего, разрушительные наводнения.

Среди основных событий в мире опрошенные назвали окончание военной кампании в Сирии, избрание Владимира Зеленского президентом Украины, пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) и некоторые другие события в этих двух странах.