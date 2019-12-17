Кучаев продлил контракт с ЦСКА, Ефремов, Едапин и Савиных покинули клуб

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о продлении соглашения с полузащитником Константином Кучаевым. Новый контракт с 21-летним хавбеком рассчитан до 2023 года.

Кучаев перешел в стан армейцев в 2015 году. За основную команду Константин дебютировал 2 апреля 2017-го. С тех пор сыграл за столичную команду 65 матчей, в которых отметился одним забитым голом – в ворота "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов.

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, клуб в связи с истечением контракта покинули Дмитрий Ефремов, а также Максим Едапин и Данил Савиных, выступавшие за молодежную команду.